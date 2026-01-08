به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حمیدی اعلام کرد: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست دهگلان در جریان گشت‌زنی‌های مستمر و پایش مناطق آزاد، موفق شدند دو نفر متخلّف را در محدوده اطراف روستای الی‌پینک شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده از این افراد، که اقدام به شکار غیرمجاز دو رأس خرگوش کرده‌اند، لاشه حیوانات به همراه دو قبضه اسلحه شکاری و ۱۵ عدد فشنگ از متخلّفان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهگلان تصریح کرد: پس از تنظیم صورت‌جلسه، پرونده این افراد جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و برخورد قانونی با متخلّفان در دستور کار قرار دارد.

حمیدی با تأکید بر ضرورت صیانت از حیات‌وحش منطقه از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به یگان حفاظت اطلاع دهند تا از آسیب به طبیعت و زیستگاه‌های جانوری جلوگیری شود.