سامانه بارشی از اواخر وقت جمعه وارد کشور خواهد شد اما از شنبه بارش برف و باران را در برخی از نقاط شاهد خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی بنا بر اعلام ادارهکل هواشناسی استان مرکزی بدین شرح است: بررسیها از تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما تا صبح فردا (جمعه) حکایت دارد که میتواند سبب تداوم افزایش ظرفیت انباشت آلایندههای جوی در استان شود.
بررسی خروجی فعلی مدلهای پیش بینی نشان میدهد از اواخر وقت جمعه سامانه بارشی از غرب وارد کشور خواهد شد که از بامداد یا صبح روز شنبه موجب بارش برف و باران در برخی از نقاط استان میشود.
هشدار سطح زرد شماره ۴۱ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در این خصوص صادر شده است.
از نظر دمایی بررسیها نشان دهنده روند تدریجی افزایش دمای هوا بهویژه دمای روزانه در روزهای آتی است و با عبور سامانه از روز یکشنبه، دوباره دمای هوا کاهشی میشود.