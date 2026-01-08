رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم از رهاسازی یک قطعه حواصیل سفید و یک قطعه دلیجه در زیستگاه طبیعی حاشیه رودخانه شور خبر داد و گفت: دو قطعه دلیجه دیگر که نیازمند درمان تخصصی بودند، برای بازپروری به مرکز حیات وحش پارک پردیسان منتقل شدند.

بازگشت حواصیل سفید و دلیجه به طبیعت رباط کریم؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا فاضلی ثانی با اعلام این خبر گفت: این پرندگان پس از تحویل توسط شهروندان و انجام معاینات لازم، از نظر سلامت بررسی شدند که در نهایت یک حواصیل سفید و یک دلیجه شرایط بازگشت به طبیعت را داشتند و در حاشیه رودخانه شور رهاسازی شدند.

وی افزود: دو قطعه دلیجه دیگر که نیازمند بررسی و تیمار تخصصی بودند، پس از هماهنگی‌ های انجام‌ شده به مرکز بازپروری حیات‌ وحش پارک پردیسان منتقل شدند تا مراحل درمان، بازتوانی و آماده‌ سازی برای رهاسازی در طبیعت طی شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌ کریم با اشاره به نقش شهروندان در حفاظت از حیات‌ وحش اظهار داشت: تحویل این پرندگان توسط شهروندان، نشان‌ دهنده افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت صیانت از گونه‌ های جانوری و تنوع زیستی منطقه است.

فاضلی ثانی در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان تأکید کرد: مشارکت مردمی و اطلاع‌ رسانی به‌ موقع، نقش مؤثری در حفاظت از حیات‌ وحش دارد و از شهروندان درخواست می‌ شود در صورت مشاهده گونه‌ های آسیب‌ دیده، موضوع را به اداره محیط زیست اطلاع دهند.