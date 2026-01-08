به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مریم عبداللهی در جریان سفر هاشم امینی مدیر عامل آب و فاضلاب کشور به شهرستان میانه با تاکید بر موقعیت جغرافیایی این شهرستان گفت:میانه را در کتب درسی جلگه‌ای سر سبز که حد فاصل کوه‌های بزگوش و قافلانکوه قرار گرفته تعریف می‌کنند و نقطه قوت طبیعی شهرستان، منابع سرشار آبی و سه سد بزرگ آیدوغموش ، شهریار و گرمی چای به عنوان مزیت نسبی آبی این موقعیت را به صورت کاملاً متمایز نشان می‌دهد.

وی افزود: در حوزه مدیریت صحیح منابع آبی و همچنین شبکه توزیع آن در حوزه آب شرب، کشاورزی و البته بیشتر در مناطق روستایی که نزدیک به ۴۰۰ روستا را شامل می‌شود مشکل تامین آب شرب داریم.