به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: طرح امنیت محله محور و دستگیری ۴۴ سارق با ۸۴ فقره سرقت اجرا شد.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور با هدف دستگیری سارقان متواری در سطح شهر اصفهان اجرایی شد.

وی افزود:: در این رابطه ماموران پلیس با بررسی دقیق سوابق متهمان متواری موفق شدند ۴۴ سارق تحت تعقیب را شناسایی کردند

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان بااشاره به کشف ۸۴ فقره انواع سرقت با دستگیری این سارقان گفت: متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.