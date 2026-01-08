به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، احسان ایمانی‌هرسینی با بیان اینکه چهارمین دوره مسابقه‌های ملی مهارت نوجوانان با هدف شناسایی استعداد‌های فنی دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی برگزار می‌شود گفت: این مسابقه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم است و مرحله نخست آن دوم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت برخط برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه افزود: منتخبان این مرحله به مرحله نهایی کشوری که از ۲۶ تا ۲۸ بهمن به‌صورت حضوری در استان گلستان (شهر گرگان) برگزار می‌شود، راه می‌یابند.

ایمانی‌هرسینی با اشاره به رشته‌های رقابتی این دوره گفت: شرکت‌کنندگان در رشته‌هایی شامل توسعه نرم‌افزار، برنامه‌نویسی موبایل، فناوری گرافیک، طراحی وب و نقشه‌کشی معماری به کمک نرم‌افزار اتوکد با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه در ادامه با تأکید بر اهمیت شناسایی استعداد‌ها از سنین پایین گفت: یکی از مهم‌ترین آثار برگزاری این مسابقه ها، ایجاد هویت حرفه‌ای در نوجوانان است که در ادامه می‌تواند مسیر تحصیلی و شغلی آینده آنها را به شکل مثبت و مؤثری هدایت کند.

وی از علاقه‌مندان خواست برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی Skill.irantvto.ir/njsc۴ مراجعه یا به نزدیک‌ترین مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای محل سکونت خود مراجعه کنند.