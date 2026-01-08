به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از کوالالامپور، مقامات بهداشتی استرالیا با اعلام آماده‌باش، هشدار داده‌اند در صورت تداوم روند کنونی، این کشور ممکن است بدترین سال شیوع آنفلوانزا در ۳۵ سال گذشته را تجربه کند.

بر اساس آمارهای رسمی، در سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار مورد ابتلای آزمایشگاهی تأیید شده به آنفلوانزا در استرالیا ثبت شد و هزار و 508 نفر جان خود را از دست دادند که این رقم افزایشی ۴۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد.

کارشناسان اعلام کردند افزایش غیرمنتظره موارد ابتلا در هفته نخست ژانویه ناشی از جهش جدیدی در ویروس آنفلوانزای A از نوع H3N2 است که با عنوان زیرسویه K شناخته می‌شود و به‌ طور غیر رسمی «سوپر-K» نام گرفته است، این سویه نخستین بار در ماه سپتامبر توسط پژوهشگران مؤسسه پیتر دوهرتی برای عفونت و ایمنی در شهر ملبورن شناسایی شد.

در همین حال، پروفسور ایان بار، معاون مرکز همکاری سازمان جهانی بهداشت برای مرجع و پژوهش آنفلوانزا در گفت‌وگو با گاردین استرالیا اعلام کرد بررسی‌های ژنتیکی نشان می‌دهد این سویه اواسط سال ۲۰۲۵ و به‌ صورت محدود در آمریکا شکل گرفته و اکنون به بیش از ۳۰ کشور جهان گسترش یافته است.