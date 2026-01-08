مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به کاندید شدن ۱۲روستای کشور برای ثبت جهانی گفت: روستای پامنار دزفول در صورت رفع نواقص، قابلیت ثبت جهانی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمصطفی فاطمی در جریان بازدید از روستای پامنار دزفول بیان کرد: طی مطالعه‌ای که پیش از این بر روی حدود چهار هزار روستای کشور انجام شد، روستا‌های هدف گردشگری انتخاب شدند ولی اکنون بر روی ثبت جهانی روستا‌ها تمرکز شده است.

وی اظهار کرد: ثبت جهانی روستا‌ها با شاخص‌های مشخصی ارزیابی می‌شود و تلاش بر این است که نواقص آنها برطرف شود.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی تصریح کرد: رفع این نواقص در ۹ شاخص اصلی شامل موانع و جاذبه‌ها، رسیدگی به جاذبه‌ها، پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، پایداری محیطی، ایمنی، امنیت و بهداشت، ارتباط و زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

فاطمی گفت: برای معرفی و قرارگرفتن در لیست بهترین دهکده‌های گردشگری جهان باید نواقص برطرف و این شاخص‌ها ارتقا یابند.

وی افزود: بر این اساس، روستای کندوان تبریز به عنوان بهترین دهکده گردشگری جهان در سال ۲۰۲۳ و روستای اسفهک در سال ۲۰۲۴ معرفی شد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: سال ۲۰۲۵ نیز سه روستای شفیع آباد، سهیلی و کندلوس مازندران معرفی شدند.

فاطمی تصریح کرد: امسال نیز تاکنون ۱۲ روستا نهایی شده است و پرونده‌ها در حال تکمیل است تا براساس آن بتوانیم هشت روستا را تا اردیبهشت ماه معرفی و به سازمان گردشگری ملل متحد کنیم.

وی گفت: اقتصاد روستای پامنار مبتنی بر گردشگری است و اغلب اهالی با قایق، تور، اقامتگاه، پذیرایی و صنایع دستی رفع معاش می‌کنند.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی تاکید کرد: ابتکارات و زیرساخت‌های پامنار در این بازدید خوب ارزیابی شده است؛ این روستا قابلیت ثبت جهانی را دارد و در صورتی که نواقص جدی این روستا در مدت محدود باقی مانده برطرف شود به عنوان روستای جهانی گردشگری معرفی خواهد شد در غیراینصورت به سال بعد موکول خواهد شد.

روستای پامنار دزفول با فاصله ۲۵ کیلومتری از شهر دزفول به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در محدوده سد دز و کرخه و در میان‌کوه‌های زاگرس، طبیعتی بکر و چشم‌نواز دارد.

خانه‌های کاه گلی اهالی روستای پامنار دزفول که اغلب به کپوبافی مشغولند همراه با طبیعت زیبای دریاچه دز گردشگران زیادی را از جای جای ایران زمین به سوی خود جذب می‌کنند.