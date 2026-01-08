به خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی بندرانزلی با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی پلیس برای جلوگیری از وقوع جرایم در سطح جامعه گفت: اگر همه افراد جامعه نسبت به اتفاقات و رویداد‌های اطراف خود حساس باشند و احساس مسئولیت کنند، قطعا امنیت مطلوب تری را می‌توان در آن جامعه برقرار کرد.

سرهنگ امیر وهاب‌زاده در ادامه با بیان اینکه ماموران کلانتری ۱۴ حین کنترل خودرو‌های عبوری در محدوده منطقه آزاد انزلی به یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند، افزود: در بازرسی از این خودرو، پوشاک قاچاق کشف شد.

وی از معرفی متهم ۳۱ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۳۶۸ میلیون ۴۶۰ هزار ریال برآورد کردند.