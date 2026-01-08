امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

مراسم تشییع پیکر «سعید پیردوست»

مراسم تشییع و خاک‌سپاری پیکر سعید پیردوست، امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، در بهشت زهرا برگزار شد.
عکاس :هلیا سعیدی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ - ۱۴:۲۱
خبرهای مرتبط

مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی در تهران

آیین تشييع پیکر همایون ارشادی در بهشت سکینه کرج

برچسب ها: بازیگر ، تشییع
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 