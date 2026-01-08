رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات با هشدار نسبت به پیامد‌های خطرناک زباله‌سوزی از برخورد بدون اغماض و قانونی با عاملان این تخلف زیست‌محیطی خبر داد و تأکید کرد: هرگونه سوزاندن پسماند تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان و کیفیت هوا محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امامعلی یگان‌ زاده با اشاره به افزایش گزارش‌ های مردمی درباره سوزاندن غیرقانونی پسماندها در شمیرانات گفت: زباله‌ سوزی از عوامل مؤثر در تشدید آلودگی هواست و سلامت عمومی را به‌ طور مستقیم تهدید می‌ کند.

وی افزود: کارشناسان این اداره در جریان پایش‌ های مستمر و در پی دریافت گزارش‌ های مردمی، با چندین مورد زباله‌ سوزی غیرمجاز برخورد کرده‌ اند که در این موارد، ضمن توقف تخلف، اخطار قانونی صادر و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی تشکیل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات با تأکید بر تداوم این روند تصریح کرد: هیچ‌ گونه اغماضی در برابر اقداماتی که محیط زیست و سلامت شهروندان را به خطر می‌ اندازد، وجود ندارد و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.یگان‌ زاده در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه زباله‌ سوزی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به اداره محیط زیست گزارش کنند.