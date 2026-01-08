مدیر سامانه یک پارچه تخصیص خودرو‌های وارداتی گفت: در چهار مرحله انجام شده، توانستیم محصولات ۳۱ شرکت مختلف در قالب ۴۵ مدل خودرو را به متقاضیان عرضه کنیم.

عرضه ۴۵ مدل از ۳۱ شرکت خودرویی به متقاضیان در ۴ مرحله قبل

عرضه ۴۵ مدل از ۳۱ شرکت خودرویی به متقاضیان در ۴ مرحله قبل

خبرگزاری صدا و سیما بر تداوم اجرای عدالت و شفافیت در فرآیند فروش خودرو‌های خارجی تأکید کرد و از برنامه عرضه حدود چهار هزار دستگاه خودروی وارداتی دیگر تا پایان سال جاری خبر داد.



وی با اشاره به عملکرد چهار نوبت عرضه انجام شده از ابتدای سال جاری (شامل عرضه‌های مرداد، مهر و دو مرحله در آذر ماه)، اعلام کرد. به گزارش تحریریه صنعت؛ محسن دادرسوی با اشاره به عملکرد چهار نوبت عرضه انجام شده از ابتدای سال جاری (شامل عرضه‌های مرداد، مهر و دو مرحله در آذر ماه)، اعلام کرد.

دادرس افزود: این فرآیند با هماهنگی کامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقش‌آفرینی مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) به عنوان بازوی اجرایی، به صورت منسجم دنبال شده است.

وی اضافه کرد: در این دوره ۳۶۳ هزار نفر متقاضی اقدام به وکالتی کردن حساب‌ها کردند که در چهار دوره قرعه کشی خودرو‌های وارداتی بیش از ۱۹ هزار خودرو عرضه شد.

مدیر سامانه تخصیص خودروی وارداتی گفت: هدف اصلی ما ارتقاء اعتماد عمومی و تنظیم بازار است. در چهار مرحله انجام شده، ما توانستیم محصولات ۳۱ شرکت مختلف در قالب ۴۵ مدل خودرو را به متقاضیان عرضه کنیم.

به گفته وی، این عرضه‌ها با استقبال گسترده جامعه همراه بود و نشان می‌دهد که ساختار مبتنی بر قرعه‌کشی شفاف، مورد تأیید مصرف‌کننده نهایی است.

دادرس درباره میزان مشارکت، به حجم بالای علاقه‌مندان اشاره کرد و افزود: این سامانه مرجع رسمی و دولتی است و تعهد دارد فضایی امن و قابل اتکا ایجاد کند؛ حفظ این سطح از اعتماد نیازمند نظارت دقیق و پیگیری مستمر است.

دادرس با قدردانی از همکاری دفتر خودرویی وزارت صمت، تأکید کرد که پیگیری‌ها برای تحویل سریع و باکیفیت خودرو‌های منتخب ادامه دارد و برنامه عرضه چهار هزار دستگاه خودروی وارداتی جدید تا پیش از پایان سال، نقشه راه اصلی ما در ماه‌های آتی خواهد بود تا امکان دسترسی منصفانه برای بخش بزرگ‌تری از جامعه فراهم شود.