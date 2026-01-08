در شهرستان اسدآباد روزانه بیش از ۳۰۰ مسافر از اسدآباد به سراسر کشور جابجا می‌شوند و ۱۶ سال است که این شهرستان پایانه مسافربری ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار اسدآباد گفت: نبود پایانه مسافر بری یکی از مهم‌ترین درخواست‌های مردم در این شهرستان است و هم اکنون ۶۰ خودرو سواری بین شهری مسافران را جابجا می‌کنند.

سلیمان نظری دوست با بیان اینکه ایجاد پایانه مسافربری از وظایف شهرداری وشورای شهر است افزود: علی رغم درخواست‌های مردمی هنوز اقدامی برای راه اندازی این پایانه انجام نشده است.