در شهرستان اسدآباد روزانه بیش از ۳۰۰ مسافر از اسدآباد به سراسر کشور جابجا میشوند و ۱۶ سال است که این شهرستان پایانه مسافربری ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار اسدآباد گفت: نبود پایانه مسافر بری یکی از مهمترین درخواستهای مردم در این شهرستان است و هم اکنون ۶۰ خودرو سواری بین شهری مسافران را جابجا میکنند.
سلیمان نظری دوست با بیان اینکه ایجاد پایانه مسافربری از وظایف شهرداری وشورای شهر است افزود: علی رغم درخواستهای مردمی هنوز اقدامی برای راه اندازی این پایانه انجام نشده است.