به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم به محل اعزام شدند و از این انبار بیش از ۵ هزار و ۴۵۵ تُن آهن آلات قاچاق را کشف کردند.

سردارحمید علینقیان پور ارزش آهن آلات قاچاق کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با توجه به مغایرت در ثبت ورود و خروج کالا در سامانه‌های مربوطه و حسب ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان کالای قاچاق محسوب شده که پرونده تشکیل و به همراه متهم شناسایی شده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شد.