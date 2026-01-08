، ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ ۲۱ دیماه به مدت یک هفته از طریق سامانه رسمی انتخابات وزارت کشور آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان هادی شهریاری، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و دبیر انتخابات استان کرمان، اعلام کرد: "انتخابات از نزدیکترین و ملموس‌ترین عرصه‌های مشارکت مردم در اداره امور محلی است که نتایج آن مستقیما بر زندگی عمومی مردم تاثیر می‌گذارد."

وی گفت :فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، ۱۶۸ روز به طول خواهد انجامید که از تاریخ ۲۷ آذرماه آغاز شده است. همچنین، فرآیند انتخابات شوراهای روستاها نیز ۱۳۵ روز بوده و از ۲۹ دی‌ماه شروع می‌شود.

شهریاری افزود :برای داوطلبان در روستاهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ خانوار، حداقل مدرک تحصیلی، سواد خواندن و نوشتن است؛ در حالی که برای روستاهای با جمعیت بالای ۲۰۰ خانوار، مدرک دیپلم الزامی است. همچنین، برای داوطلبان در شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، مدرک فوق دیپلم و برای شورای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر، مدرک لیسانس لازم است.

وی افزود :فضای آرام و امن برای برگزاری قانونمند انتخابات فراهم شده و همه‌ی داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی، اقدام به ثبت‌نام نمایند. این فرصت مهم به مردم امکان مشارکت فعال در تصمیم‌گیری‌های محلی را خواهد داد.