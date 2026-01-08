تعدادی از اصناف و بازاریان کرمان دیروز در راستای حقوق به حقه خود در تجمعی مطالبات صنفی را خواستار شدند که در دیداری دوستانه با استاندار خواسته‌های آنها مطرح و پیگیری شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،تعدادی از کسبه و بازاریان محترم کرمان دیروز در اعتراض به برخی مسائل اقتصادی، تجمعی آرام و صنفی را در بخش‌هایی از بازار برگزار کردند.

این تجمع در فضایی مسالمت‌آمیز برای بیان مطالبات صنفی شکل گرفت و پلیس نیز با رویکردی حمایتی و صیانت‌محور، در محل حضور یافت.

همچنین خرید کالابرگی خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی آغاز شد.ه است

خانوار‌های زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی می‌توانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تعیین شده مراجعه کنند.

همچنین امکان خرید برای خانوار‌های دهک‌های ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دی، خانوار‌های دهک‌های ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوار‌ها از یکشنبه ۲۸ دی فراهم می‌شود.