نهضت پاسخ گویی به ایستگاه شورا‌ها و دهیاران بخش مرکزی اصفهان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اعضا شورا‌ها و دهیاران بخش مرکزی اصفهان با دعوت فرمانداری اصفهان دور هم‌جمع شدند تا دغدغه‌ها و مطالبات مردم را رو در رو با مسئولان مطرح کنند.

کشاورزی، ایمنی جاده‌ها و آب و برق دغدغه‌هایی بود که در این جلسه بیشتر بر آن تأکید شد.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم این نهضت پاسخگویی را در حل مشکلات و مطالبات مردم موثر دانست و گفت: خیلی مسائل در همین جلسات رو در رو قابل حل است

در پایان این جلسه تفاهم نامه سبا (سفیران بهینه سازی انرژی) بین فرمانداری اصفهان و شرکت توزیع برق شهرستان امضا شد

هدف از این تفاهم نامه آموزش بانوان دستگاه‌های اجرایی و همسران شاغلان و دانش اموز ان برای تغییر فرهنگ مصرف انرژی است.