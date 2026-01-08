دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پی تهاجم عده‌ای به فرمانداری و دادگستری آشخانه به اغتشاشگران در خصوص تبعات این اقدامات مجرمانه شدیدا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید جواد ایلالی ضمن هشدار جدی به متعدیان نظم و آسایش عمومی و اغتشاشگران گفت: امنیت عمومی و جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و این افراد مزدور در واقع پیاده نظام جبهه استکبار جهانی هستند که خواب شوم آنها هیچگاه تعبیر نخواهد شد و مباشران و مسببین حوادث اخیر نیز یقین بدانند دستگیر و به سزای اعمال خود خواهند رسید.

ایلالی همچنین با اشاره به ابعاد پیچیده رفتاری در قالب پروژه جنگ نرم و ترکیبی دشمن از جمله تلاش برای کشته سازی، از خانواده‌ها خواست مراقب فرزندان خود باشند تا از تبعات مخاطرات بسیار جدی و آسیب‌هایی که ممکن است از مجرای فعالیت‌ها و تحرکات افراد فرصت طلب و عناصر وابسته به دشمن آنان را تهدید می‌نماید، مصون بمانند.

این مقام قضایی همچنین به وضعیت رسیدگی به اتهمات متهمان دستگیر شده در جریان اغتشاشات اخیر در استان اشاره و اظهار کرد: طبعا کسانی که متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی و خصوصی شهروندان هستند، به موجب قرار‌های قانونی کماکان در بازداشت خواهند بود.