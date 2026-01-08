

وی گفت: این جشنواره با استقبال گرم طراحان و هنرمندان هم استانی رو‌به‌رو شد که فضایی عالی برای نمایش خلاقیت و نوآوری را در استان فراهم کرد.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر نیز گفت: مفهوم حجاب در قرآن فراتر از یک پوشش فیزیکی است.

سردار عبدالرضا دشتی با بیان اینکه زمانی که بحث حجاب مطرح می‌شود، توجه‌ها بیشتر به سمت پوشش فیزیکی معطوف می‌شود، افزود: مجموع حجاب رفتار، گفتار و حتی حجاب قلب و در نهایت حجاب فیزیکی در صورت رعایت کامل، به حجاب برتر می‌انجامد.

وی تصریح کرد: حجاب برتر یک بیان فرهنگی و نماد هویتی است که می‌تواند فراتر از یک نیاز اولیه عمل کند.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر بر اهمیت پوشش ایرانی اسلامی به‌عنوان یک میراث گران‌بها تأکید کرد و گفت: این میراث با فرهنگ ایرانی و حیای اسلامی تلفیق شده و برای ایران اسلامی هویت ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر حمایت از تولید، اظهار کرد: پشتیبانی از این پوشش در کنار همت مسئولان در حمایت از تولید، و همچنین حمایت مصرف کننده با خرید از تولید کنندگان داخلی می‌تواند راهگشای ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی و حتی فراتر از مرز‌ها باشد.

در پایان مراسم از برگزیدگان این جشنواره قدردانی شد.