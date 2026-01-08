روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن برنج خارجی وارد مشهد میشود
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اعلام کرد: روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن برنج خارجی وارد مشهد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علی باخرد
پس از نشست کارگروه تنظیم بازار استان به ریاست استاندار، در جمع خبرنگاران گفت: از نظر عرضه برنج وارداتی، مشکلی در بازار وجود ندارد؛ اما قیمت آن متاثر از نرخ ارز دچار تغییر شده است.
این مسئول افزود: با وجود آزادسازی نرخ ارز، ارزیابیها نشان میدهد که از نظر موجودی کالاهای اساسی در سطح استان و شهر مشهد هیچگونه کمبودی وجود ندارد و کالا به میزان مصرف روزانه در بازار در حال ورود است.
وی اظهار کرد: برنج، روغن، شکر و سایر کالاهای اساسی در بازارهای عمدهفروشی، شرکتهای پخش و واحدهای صنفی موجود است و اگرچه تغییرات قیمتی متناسب با شرایط جدید ارزی رخ داده، اما کالا در فروشگاهها بهطور کامل عرضه میشود.
باخرد با اشاره به سیاستهای نظارتی استان تصریح کرد: هدف اصلی مدیریت بازار، حفظ موجودی کالا و جلوگیری از ایجاد احساس کمبود در میان مردم است و بر همین اساس، مطابق آییننامهها و بخشنامههای ابلاغی، از ورود به قیمتگذاری دستوری پرهیز شده است و تمرکز بر پایش مستمر بازار قرار دارد.
وی ادامه داد: با توجه به ذخایر استراتژیک موجود در شرکت غله و خدمات بازرگانی، پشتیبانی امور دام و موجودی انبار کارخانجات تولیدکننده کالاهای اساسی بهویژه در حوزه روغن، شرایط تأمین پایدار ارزیابی میشود و علاوه بر آن، بر اساس اعلام وزارتخانههای متولی، وصول محمولههای جدید کالاهای اساسی از هفته آینده انجام خواهد شد.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: سهمیه مناسبی از کالاهای اساسی برای استان خراسان رضوی همانند سایر استانها در نظر گرفته شده است که با ورود آنها، میزان ذخایر استان تقویت خواهد شد.
باخرد با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی در خراسان رضوی اظهار کرد: مرکز پایش و نظارت بر بازار با استقرار نیروهای دستگاههای مختلف نظارتی فعال شده و بهصورت مستمر وضعیت بازار، روند توزیع و قیمتها را رصد میکند؛ در کنار این موضوع، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز بهطور جدی در حال نظارت است.
او افزود: بر اساس اعلام دستگاههای مسئول، طرح کالابرگ الکترونیکی از روز گذشته برای دهکهای اول تا سوم فعال شده است و خانوارها میتوانند با مراجعه به فروشگاهها، از اعتبار واریزشده برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند؛ البته برخی مشکلات اجرایی برای تعدادی از خانوارها گزارش شده که پیگیریها برای رفع آن در حال انجام است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت شهرداریها، اضافه کرد: از روز گذشته با همکاری سازمان میادین میوه و ترهبار، توزیع کالاهای اساسی آغاز شده و تعداد شعب توزیعکننده افزایش یافته است؛ طبق اعلام این سازمان، بهزودی تقریبا تمامی میادین نسبت به توزیع کالاهای اساسی و کالابرگی اقدام خواهند کرد.
باخرد گفت: تا این لحظه هیچ گزارش نگرانکنندهای از کمبود کالا در سطح شهر دریافت نشده و دستگاههای نظارتی با جدیت بازار را رصد میکنند.
این مسئول تاکید کرد: هدف اصلی ایجاد آرامش در واحدهای صنفی و اطمینانبخشی به شهروندان است و در عین حال، با هرگونه تخلف خارج از ضوابط قانونی برخورد قاطع انجام خواهد شد تا نظم بازار متناسب با شرایط جدید قیمتی حفظ شود.