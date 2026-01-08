پخش زنده
امام جمعه نور ضعف گفتوگو با مردم، چالشهای فضای مجازی و آشفتگی فکری جوانان را از مهمترین بحرانهای کشور دانست و راه حل مقابله با آن را گفتوگو و جهاد تبیین عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یازدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور با حضور مسئولان شهرستانی و استانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور برگزار شد.
حجتالاسلام حاجیزاده رئیس شورای فرهنگ عمومی و امام جمعه نور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، تأکید کرد: تداوم انقلاب اسلامی نیازمند تلاش، حضور در میدان و انجام وظیفه در زمان مناسب است.
وی بر اهمیت شنیدن صدای مردم و پاسخگویی صادقانه به مطالبات آنان به عنوان بهترین راه مدیریت اعتراضات تأکید کرد.
امام جمعه نور همچنین ضعف در گفتوگو با مردم، چالشهای فضای مجازی و آشفتگی فکری نوجوانان و جوانان را از مهمترین بحرانهای کشور برشمرد و دهه فجر و ایام نیمه شعبان را فرصت مناسبی برای اجرای برنامههای فرهنگی و جهاد تبیین دانست.
حجتالاسلام اصغری مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران نیز با قدردانی از تلاش دستگاههای امنیتی و اجرایی شهرستان نور، بر ضرورت مقابله با توطئههای دشمنان، مردمیسازی برنامهها و توجه ویژه به نسل نوجوان و جوان تأکید کرد.
وی برنامههای دهه فجر را شامل تبیین هویت انقلاب، بیان دستاوردها، دشمنشناسی و امیدآفرینی در جامعه عنوان کرد.
در پایان جلسه، بر بزرگداشت مفاخر علمی و دینی شهرستان نور، از جمله مرحوم علامه میرزا عبدالنبی نوری تأکید شد و اعلام گردید آیین نکوداشت این عالم برجسته چهارشنبه اول بهمنماه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور برگزار خواهد شد.