شرکت بازآفرینی شهری ایران و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز با امضای تفاهم‌نامه‌ای راهبردی، چارچوبی تازه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های حرفه‌ای مهندسان مشاور در احیای بافت‌های ناکارآمد و ارتقای کیفیت زندگی شهری ترسیم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تفاهم‌نامه همکاری راهبردی میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز با هدف کاهش شکاف میان سیاستگذاری و اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه سه‌ساله، زمینه مشارکت ساختاریافته جامعه حرفه‌ای مهندسان مشاور در ساماندهی بافت‌های ناپایدار، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی را فراهم می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود میلیون‌ها واحد مسکونی ناپایدار در کشور، بازگشت نگاه سیاستگذار به توسعه درونی شهرها را یک ضرورت اقتصادی و مدیریتی دانست.

وی تأکید کرد: توسعه شهرهای جدید به‌تنهایی پاسخگوی بحران مسکن نیست و هزینه بالای تأمین زیرساخت‌ها این رویکرد را با چالش مواجه کرده است.

در این تفاهم‌نامه، همکاری در حوزه‌هایی چون ارجاع کار تخصصی، تشکیل بانک‌های اطلاعات شهری، راهبری پروژه‌ها و استفاده از انجمن صنفی به‌عنوان مرجع کارشناسی پیش‌بینی شده است.

همچنین تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها، استانداردهای حرفه‌ای و شرح خدمات، از محورهای اصلی همکاری مشترک عنوان شده است.

برگزاری نشست‌های تخصصی انتقال تجربه، اجرای برنامه‌های آموزشی و تولید محتوای علمی و حرفه‌ای نیز در چارچوب این تفاهم‌نامه دنبال خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، ایجاد فهم مشترک میان سیاستگذاران و جامعه حرفه‌ای را شرط موفقیت بازآفرینی شهری دانست.

این تفاهم‌نامه فاقد تعهد مالی مستقیم برای طرفین است و اجرای آن از طریق قراردادهای مستقل انجام می‌شود.

به‌منظور نظارت بر اجرای مفاد تفاهم‌نامه، شورای راهبری مشترکی متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل خواهد شد.