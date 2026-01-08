به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محسن مومنی مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان با بیان اینکه جمعیت هلال احمر استان اصفهان بیش از ۵۰۰ خیر داوطلب دارد که در امور خیر درمانی بهداشتی و معیشتی همواره همراه جمعیت هلال احمر است گفت: این جمعیت قریب به ۵۰ هزار نفر داوطلب دارد که ۵ هزارنفرآن‌ها داوطلب تخصصی هستند.

محسن مومنی افزود: در این مراسم ۷۰۰ میلیارد تومان برای امور خیر جمع آوری شد.

وی گفت: طی سال‌های اخیر معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان برای تجهیز و ساخت پایگاه‌های امدادی، تهیه لباس و پوشاک و بسته‌های معیشتی نیازمندان، کمک هزینه‌های دارویی و خرید تجهیزات پزشکی در سطح استان با همکاری و همدلی خیرین و داوطلبان فعالیت داشته است.

گفتنی است در بخشی از این همایش از خیران و داوطلبان برتر تجلیل شد.