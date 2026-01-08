

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن این رأی به شرح زیر است:

با استعانت از خداوند متعال، جلسه کمیته انضباطی تجدیدنظر فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ با حضور اکثریت اعضای قانونی، مستند به ماده (۲۷) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی صادره از کمیته محترم انضباطی (بدوی)، در خصوص تخلفات انتسابی به آقایان صالح اسماعیلی (سرمربی تیم نفت و گاز زاگرس جنوب جهرم)، رضا حمایت‌پور (از اعضای تیم مذکور)، اسماعیل اسماعیلی (رئیس هیأت بسکتبال شهرستان جهرم) و همچنین تخلفات منتسب به تماشاگران تیم نفت و گاز زاگرس جنوب جهرم (حضور برخی از تماشاگران در زمین مسابقه)، تشکیل گردید.

کمیته پس از بررسی دقیق و جامع محتویات پرونده، گزارش مقامات رسمی مسابقه، مستندات موجود و دفاعیات ارائه‌شده، و با اتکا به شرف، وجدان و مقررات حاکم، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

اولاً، رأی صادره از کمیته محترم انضباطی بدوی از حیث احراز وقوع تخلف، انتساب آن به اشخاص و باشگاه مربوطه و انطباق با مقررات جاری، عیناً مورد تأیید قرار می‌گیرد.

ثانیاً، با عنایت به تعهد کتبی ارائه‌شده نماینده باشگاه مبنی بر تکرار نکردن رفتار‌های مشابه و در راستای اعمال تخفیف قانونی، و رأفت اسلامی مقرر می‌گردد بخشی از مجازات‌های مندرج در رأی بدوی، حسب مورد به شرح ذیل، به حالت تعلیق درآید.

۱. آقای اسماعیل اسماعیلی، به لحاظ تخلفات انتسابی احرازشده، به پرداخت مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جریمه نقدی محکوم گردیده است، که از این میزان، مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پایان فصل مسابقاتی جاری، به حالت تعلیق در می‌آید. الباقی جریمه نقدی قطعی و می‌باشد.

۲. آقای صالح اسماعیلی، به لحاظ تخلفات انتسابی احرازشده، به پرداخت مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جریمه نقدی محکوم گردیده است، که از این میزان، مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پایان فصل مسابقاتی جاری، به حالت تعلیق در می‌آید. الباقی جریمه نقدی قطعی می‌باشد.

۳. آقای رضا حمایت‌پور به لحاظ، به تخلفات انتسابی احراز شده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جریمه نقدی محکوم گردیده است، که از این میزان، مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پایان فصل مسابقاتی جاری، به حالت تعلیق در می‌آید. (الباقی جریمه نقدی قطعی می‌باشد)، در خصوص (۳) ماه محرومیت قطعی نامبرده از حضور در مسابقات با عنایت به شدت رفتار خلاف اخلاق ورزشی، این محرومیت به قوت خود باقی بوده و مشمول هیچ‌گونه تخفیف یا تعلیق نمی‌گردد.

رابعاً، در خصوص دو جلسه محکومیت قطعی تماشاگران تیم نفت و گاز زاگرس جنوب جهرم مبنی بر برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگر که یک جلسه آن قطعی و دیگری تعلیقی بوده است، محرومیت‌های مذکور به مدت سه (۳) ماه به حالت تعلیق در می‌آید.

بدیهی است در صورت ارتکاب و تکرار هرگونه رفتار مغایر با مقررات و آئین‌نامه انضباطی از سوی محکومان یا تماشاگران تیم مذکور در مدت تعلیق، علاوه بر رسیدگی و محکومیت نسبت به تخلف جدید، مجازات‌های تعلیقی لغو گردیده و به‌صورت قطعی و لازم‌الاجرا اعمال خواهد شد.

رأی صادره قطعی و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست.