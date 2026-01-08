به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،نماینده ولی فقیه در استان به همراه سرپرست بنیاد شهید استان ومدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان با چند خانواده شهید در کرمان و اختیار آباد دیدار وگفتگو کردند.

همچنین در دیدار با خانم زهرا قاسمی همسر شهید حسین پورجعفری نیز یاد و یار دیرین حاج قاسم نیز گرامی داشته شد.

امام جمعه کرمان وهمراهانش سپس در اختیارآباد کرمان به منزل پدری شهید رضا ایرانمنش و فرزندش محمد مهدی ایرانمنش رفتند که محمد مهدی ایرانمنش یازده ساله از شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان ابتدا جانباز شد و پس از صد روز بعد از حادثه به پدر شهیدش پیوست.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی وهمراهانش با حضور درمنزل شهید سمانه رجایی نژاد از شهدای حادثه تروریستی هم که به همراه دو دخترش و همسرش در روز حادثه در مراسم سالگرد شرکت کرده بود ؛ یاد وخاطره وی را گرامی داشتند.