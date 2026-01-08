به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر اساس این اطلاعیه ثبت‌نام‌ها از ۱۹ دی‌ماه آغاز و در بازه‌های زمانی مشخص ادامه خواهد داشت.

انتخابات سراسری هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور و انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در روز جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار خواهد شد.

از این رو مواعد قانونی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مذکور به شرح ذیل اعلام می‌شود.



انتخابات سراسری:



۱. ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ساعت ۸صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد.



۲. ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی روستا‌ها و تیره‌های عشایری از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ جمعاً به مدت ۷روز ادامه می‌یابد.

یادآور می‌شود، نحوه و شرایط ثبت‌نام در هر انتخابات در اطلاعیه‌های بعدی به آگاهی عموم خواهد رسید.