ستاد انتخابات کشور زمانبندی قانونی ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر اساس این اطلاعیه ثبتنامها از ۱۹ دیماه آغاز و در بازههای زمانی مشخص ادامه خواهد داشت.
انتخابات سراسری هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر کشور و انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندورهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در روز جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار خواهد شد.
از این رو مواعد قانونی ثبتنام از داوطلبان انتخابات مذکور به شرح ذیل اعلام میشود.
انتخابات سراسری:
۱. ثبتنام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ساعت ۸صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه مییابد.
۲. ثبتنام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و تیرههای عشایری از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ جمعاً به مدت ۷روز ادامه مییابد.
یادآور میشود، نحوه و شرایط ثبتنام در هر انتخابات در اطلاعیههای بعدی به آگاهی عموم خواهد رسید.