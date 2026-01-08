پخش زنده
رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان از آغاز فرآیند واگذاری زمین گروهی برای بیش از هشت هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی شهری نیز آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان اعلام کرد: فرآیند واگذاری زمین گروهی برای بیش از هشت هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در دو سایت کوی ارم و ثمین ۳ در حال انجام است.
بهزاد کردلو با اشاره به برگزاری مراسم قرعهکشی برای ۵ هزار و ۲۸۴ متقاضی واجد شرایط در سایت کوی ارم گفت: از این تعداد، ۲ هزار و ۳۹۲ نفر واگذاری زمین گروهی را انتخاب کردهاند.
وی افزود: زمینها بهصورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و مراحل ساخت توسط خود متقاضیان انجام خواهد شد.
کردلو ادامه داد: ۲ هزار و ۷۴۴ نفر دیگر نیز روش انبوهسازی را انتخاب کردهاند که اجرای آن توسط بخش خصوصی و پیمانکاران واجد شرایط انجام میشود.
رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان تأکید کرد: ثبتنام این متقاضیان از سال ۱۴۰۱ انجام شده و آنان با واریز آورده اولیه، متقاضی مؤثر شناخته شدهاند.
وی از تأمین زمین، انجام الحاق به محدوده شهری و تکمیل مطالعات و طراحیها خبر داد.
کردلو گفت: هماکنون پروژهها در مرحله آمادهسازی اراضی قرار دارند و پس از اتمام این مرحله، عملیات ساخت واحدها آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به سهمیه ۶۸ هزار واحدی استان زنجان در طرح نهضت ملی مسکن افزود: ۲۷ هزار واحد از این تعداد مربوط به مسکن حمایتی شهری است.
به گفته وی، تاکنون عملیات اجرایی ۲۱ هزار واحد آغاز شده و تحویل واحدها بهصورت مرحلهای در حال انجام است.
رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان ابراز امیدواری کرد با تسریع در آمادهسازی اراضی، روند تأمین مسکن متقاضیان شتاب بیشتری بگیرد.