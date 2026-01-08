مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری یک تیم مسلح چهار نفره که قصد ایجاد ناامنی و کشته‌سازی در اجتماع اعتراضی بروجرد را داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی تجمع تعدادی از شهروندان در اعتراض به اوضاع معیشتی در بروجرد، با هوشیاری و رصد اطلاعاتی دقیق، سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات انتظامی استان یک تیم چهار نفره مسلح که ضمن تحریک مردم به اغتشاش، قصد ایجاد نا امنی و اجرای طرح کشته‌سازی را داشتند ،شناسایی و دستگیرشدند.

بر اساس این گزارش، در بازرسی انجام‌شده از مخفیگاه این گروهک، دو قبضه سلاح گرم، مقادیری مهمات و تجهیزات ساخت بمب‌های دست‌ساز کشف شد.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد افراد دستگیر شده غیر بومی و دارای سوابق متعدد کیفری و تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی هستند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تأکید بر هوشیاری و همکاری مردم استان اعلام کرد: دشمنان ملت ایران با سوءاستفاده از عناصر نفوذی و فرصت‌ طلب، به دنبال برهم زدن آرامش عمومی و ایجاد فضای ناامنی از طریق تحریک احساسات مردم هستند که با هوشیاری مردم غیور و انقلابی همه ی توطئه های آنان نقش برآب است.

شهروندان می‌توانند هرگونه اخبار یا اطلاعات امنیتی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ ، ستاد خبری وزارت اطلاعات ۱۱۳ و سازمان اطلاعات سپاه ۱۱۴ به نیروهای امنیتی گزارش دهند.