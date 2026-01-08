جلال آباد در نجف آباد بالاترین سرانه افزایش جمعیت را به علت مهاجرت از شهر به روستا دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جلال آباد بالاترین سرانه افزایش جمعیت را به علت مهاجرت از شهر به روستا دارد.

جلال آباد پرجمعیت‌ترین و نزدیکترین روستا به مرکز شهرستان نجف آباد است و با جمعیتی بیش از ۶۵٠٠ نفر در ۵ کیلومتری جنوب غربی نجف اباد واقع است.

محصولات اصلی این روستا انار، بادام، گندم و زرد آلو و گردو است.

این روستا قدمت ٧۵٠ ساله دارد و بنا‌هایی همچون پل سنگی و جهان آباد متعلق به دوران سلجوقیان و برج کبوترخانه و آسیاب کپه ماسه و پل سر آسیاب متعلق به قاجار در آن قرار دارد.

چشم انداز کوهستان‌های میانکوه و چشمه‌ها و دشت‌ها و مراتع آن گنجینه طبیعی شهرستان است.