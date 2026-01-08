به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون وظیفه عمومی استان گفت: مشمولان غائب مجاز به خروج از کشور نیستند و مشمولان غیرغائب که دانش آموزان، دانشجویان و طلاب هستند، برای خروج از کشور باید در سامانه سخا درخواست خود را ثبت و موضوع سفر را مطرح کنند.

سرهنگ مومن زاده افزود: مشمولان غیر غائب برای سفر‌های زیارتی ۱۰۰ میلیون ریال و برای سفر‌های سیاحتی ۶۰۰ میلیون ریال بعنوان وثیقه پرداخت می‌کنند و به مدت یک ماه حق خروج از کشور را دارند و در زمان بازگشت باید به همراه گذرنامه و مدارک شناسایی برای ثبت ورود به کشور به وظیفه عمومی محل سکونت خود مراجعه کنند.

معاون وظیفه عمومی استان افزود: باتوجه به عدم راه اندازی سامانه سخا برای ثبت درخواست مجوز خروج از کشور برای متعهدان خدمت در سازمان ها، درخواست خروج از کشور این افراد تا زمان راه اندازی سامانه سخا به صورت فیزیکی و دستی توسط معاونت وظیفه عمومی صادر می‌شود.