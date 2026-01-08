به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی هیأت ورزش‌های جانبازان و توان یابان خراسان رضوی، گفت: مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور از ۱۱ دی به مدت پنج روز در استان قم پیگیری و تیم خراسان رضوی با هدایت غفار درمحمدی و سرپرستی غلامعلی ازگیا و علیرغم شایستگی با قبول شکست مقابل تیم قدرتمند مازندران، از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

محمدمهدی آخوندی افزود: با توجه به تصمیم انجمن والیبال نشسته کشور، تیم استان در جمع هشت تیم برتر کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمان کشوری والیبال نشسته کشور به میزبانی قم از ۱۲ تا ۱۷ دیماه با حضور ۲۴ تیم در مجتمع فرهنگی ورزشی یاوران حضرت مهدی (عج) برگزار خواهد شد.