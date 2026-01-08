از زمان افتتاح مرکز درمان ناباروری بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد تاکنون، هزار و ۶۹۰ پرونده درمان ناباروری تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرپرستار مرکز درمان ناباروری بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد با بیان اینکه خدمات این مرکز شامل مشاوره و ویزیت مامایی، ویزیت فلوشیپ ناباروری، ویزیت طب مکمل، ویزیت متخصص اورولوژی و انجام اقدامات درمانی مانند IUI و IVF است، گفت: مرکز درمان ناباروری بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد در سال ۱۳۹۸فعالیت خود را به عنوان مرکز سطح دو آغاز کرد و از سال ۱۴۰۱ با ارتقا به سطح سه خدمات تخصصی تری را به زوجین نابارور ارائه می‌دهد.

زهرا مقدسی افزود: هدف اصلی این مرکز را کمک به زوجینی دانست که از نعمت فرزندآوری محروم مانده‌اند.

وی بیان کرد: تلاش ما این است که با ارائه خدمات تخصصی، لبخند و امید را به خانواده‌ها بازگردانیم.

سرپرستار بخش درمان ناباروری بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این مرکز سطح سه در استان خراسان شمالی را کاهش هزینه‌های ایاب‌وذهاب زوجین عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی این مرکز، زوجین دیگر نیازی به مراجعه به استان‌های دیگر برای درمان ناباروری ندارند که این موضوع از نظر اقتصادی و روحی اهمیت زیادی دارد.

به گفته مقدسی، همچنین خدمات آزمایشگاهی از جمله اسپرموگرام و آزمایش DFI نیز در این مرکز انجام می‌شود.

وی با اشاره به شرایط مراجعه زوجین به این مرکز گفت: تمام زنان متأهل بالای ۳۵ سال که پس از شش ماه تلاش بدون پیشگیری باردار نشده‌اند و همچنین زنان زیر ۳۵ سال که پس از یک سال بارداری موفق نداشته‌اند، می‌توانند برای درمان به این مرکز مراجعه کنند.

مقدسی تأکید کرد: توصیه ما به زوجین این است که در کنار درمان‌های تخصصی، به توصیه‌های طب مکمل به‌ویژه در زمینه تغذیه سالم، تحرک مناسب و مدیریت استرس توجه ویژه داشته باشند.