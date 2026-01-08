به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در حاشیه مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره منطقه‌ای شعر نوج عصر گفت: این جشنواره با حمایت کامل برگزار شد و هدف ما آن بود که در استان‌های قدیم طبرستان که امروز استان‌های مستقل هستند و مردم با گویش طبری سخن می‌گویند، برگزار شود.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ اثر به دبیرخانه رسید و سال آینده با قدرت بیشتر هشتمین جشنواره در خود سوادکوه برگزار خواهد شد. همچنین دبیرخانه دائمی جشنواره شعر طبری نوج در شهرستان سوادکوه مستقر خواهد شد.

جابر خانلری دبیر اجرایی جشنواره نیز اعلام کرد: با استقبال خوب شاعران و علاقه‌مندان، بیش از ۱۲۰ شاعر آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند و پس از داوری، ۱۲ اثر برگزیده شد که سه اثر تقریری و یک اثر از نوجوانان بود.

در پایان مراسم از برگزیدگان و سه پیشکسوت شعر طبری استان تقدیر و تجلیل شد.