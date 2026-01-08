معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از برنامه ریزی برای کمک به شرکت‌های دانش بنیان با هدف تامین سرمایه در گردش آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بیان رئیس جمهور با اشاره به تغییرات نرخ ارز، گفت: برنامه های حمایتی برای شرکت‌هایی که به دلیل تک نرخی شدن ارز با مشکلاتی روبرو شده اند در دستور کار داریم تا این شرکت ها بتوانند مواد اولیه وارداتی خود را تأمین و برای صادرات نیز مشکلی نداشته باشند.

حسن افشین، افزود: صادرات شرکت‌های دانش بنیان ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است و شرکت‌هایی که کاملا محصولات دانش بنیان تولید می‌کنند ارزش نهایی محصولاتشان ۶۵۰ میلیون دلار است.

او با اشاره به حمایت های دولت از شرکت های دانش بنیان، خاطرنشان کرد: واردات شرکت‌های دانش بنیان هم در سال حدود ۵۰۰ میلیون دلار است.