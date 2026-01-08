رئیس اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران از انجام بازدید مشترک و نمونه‌برداری زیست‌محیطی از چند واحد صنعتی بزرگ شهرستان اسلامشهر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف بررسی میزان آلایندگی، پایش رعایت الزامات زیست‌محیطی و اجرای ماده ۱۱ قانون هوای پاک انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا فدایی با اعلام این خبر گفت: در راستای بررسی وضعیت زیست‌ محیطی صنایع مشمول ماده ۱۱ قانون هوای پاک و واحدهای دارای پتانسیل آلایندگی، بازدید مشترکی با حضور کارشناسان اداره حراست، اداره پایش و آزمایشگاه و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر از چند واحد صنعتی بزرگ شهرستان اسلامشهر انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، اقدامات زیست‌ محیطی و پروژه‌ های توسعه تمهیدات زیست‌ محیطی این واحدهای تولیدی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تأکید بر لزوم تکمیل و اجرای کامل این تمهیدات، از دودکش‌ ها و پساب خروجی واحدها نمونه‌ برداری به عمل آمد.

فدایی با تأکید بر استمرار نظارت‌ های زیست‌ محیطی تصریح کرد: پایش نحوه رعایت الزامات ابلاغی زیست‌ محیطی توسط صنایع استان، صحه‌ سنجی نتایج خوداظهاری واحدها و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ های معتمد، به‌ صورت مستمر و شبانه‌ روزی در دستور کار ادارات تخصصی و ادارات تابعه حفاظت محیط زیست استان تهران قرار دارد.