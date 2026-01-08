معاملات مستقیم ارز تجاری پس از توقف چندروزه، از روز شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ بار دیگر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سر گرفته خواهد شد.



به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، در پی تغییرات انجام‌شده در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران طی هفته جاری و ادغام تالارهای اول و دوم معاملاتی، بستر لازم برای انجام معاملات غیرمستقیم بازرگانان فراهم شد و تجار طی این مدت توانستند معاملات خود را به این شیوه انجام دهند.

بر اساس این گزارش، معاملات مستقیم ارز تجاری به دلیل ادغام تالارهای معاملاتی و ضرورت اعمال تغییرات فناورانه در سامانه مربوطه، به مدت سه روز متوقف شده بود

اکنون با تکمیل تغییرات فنی و ساختاری در بازار ارز تجاری، امکان انجام معاملات مستقیم مجدداً فراهم شده و بازرگانان می‌توانند از روز شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ طبق روال سابق، معاملات مستقیم خود را در این بازار انجام دهند.

مرکز مبادله ارز و طلای ایران پیش از این اعلام کرده بود که هدف از این تغییرات، افزایش کارایی، شفافیت و تسهیل فرآیندهای معاملاتی برای فعالان اقتصادی است