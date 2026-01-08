پخش زنده
تفاهمنامهای میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز امضا شد تا با تکیه بر دانش و تجربه حرفهای، فاصله میان سیاستگذاری و اجرای پروژههای شهری کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تفاهمنامه همکاری میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ امضا شد.
این تفاهمنامه هدف دارد همکاری میان دولت و تشکلهای حرفهای را در حوزه بازآفرینی شهری نظاممند کند و از ظرفیت مهندسان مشاور برای ارتقای کیفیت زندگی شهری بهره ببرد.
از محورهای مهم تفاهمنامه میتوان به ارجاع ساختاریافته پروژهها، تدوین دستورالعملها و استانداردهای حرفهای و اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی اشاره کرد.
تدوین بانک اطلاعات شهری و انتقال تجربیات موفق نیز از دیگر بخشهای مورد تاکید در این تفاهمنامه است.
یکی از مهمترین ویژگیها، تشکیل شورای راهبری مشترک متشکل از اعضای هیئتمدیره دو طرف و متخصصان بازآفرینی است که بر برنامهریزی و نظارت بر اجرای مفاد تفاهمنامه نظارت خواهد داشت.
هدف این همکاری، ارتقای تعاملات موردی به سطح همکاری نهادمند، پایدار و اثربخش میان سیاستگذاران و جامعه حرفهای است.
مهندسان مشاور با دانش تخصصی و تجربه میدانی خود، میتوانند مکمل سیاستگذاران در تصمیمسازی و اجرای پروژهها باشند.
شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز با گستره ملی خود، زمینه اجرای طرحهای بازآفرینی را در سراسر کشور فراهم میکند.
به باور مسئولان، این تفاهمنامه گامی بلندمدت برای ایجاد شبکهای ملی در بازآفرینی شهری ایران است که در آن هر نهاد از جایگاه خود برای شهری انسانیتر، منسجمتر و پایدارتر تلاش میکند.