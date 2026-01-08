به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این سامانه، بارش باران و برف، کولاک، کاهش دما و مه‌گرفتگی در مناطق کوهستانی را در پی خواهد داشت.

در روز جمعه، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، زنجان و ارتفاعات البرز و تهران تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

در روز شنبه آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، البرز، تهران، مازندران، بخش‌هایی از خوزستان و غرب و جنوب اصفهان از بارش‌های این سامانه بهره‌مند خواهند شد.

هواشناسی از احتمال اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی جاده‌ها، انسداد گردنه‌های برف‌گیر، سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید افقی خبر داده است.

هموطنان در این دو روز از سفر‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی خودداری و خودرو‌های خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.