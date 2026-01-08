به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ از اواخر وقت جمعه و در روز شنبه، با وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوبی، سواحل استان مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

در این مدت با افزایش پوشش ابر، وقوع بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق در بخش‌هایی از استان، بویژه مناطق شمال و مرکزی، دور از انتظار نیست.

بر این اساس آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی است.

جهت وزش باد هم غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، از فردا متغیر با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت است.

ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر است.