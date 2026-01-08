معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید، از برنامه‌ریزی برای تأمین حدود هزار واحد مسکن استیجاری در شهر‌های جدید خبر داد و بر تسریع پیشرفت طرح های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست شورای مدیران شرکت عمران شهرهای جدید با حضور شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی، و مدیران ارشد این شرکت برگزار شد.

شهرام ملکی، با اشاره به محدودیت‌ها و مشکلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن، خواستار رصد هفتگی برنامه‌های اجرایی و افزایش پیشرفت فیزیکی طرح ها شد که از شهریور گذشته از ۱۸ درصد به حدود ۳۷ درصد رسیده است.

وی افزود، تعامل با بانک‌ها برای تأمین هزینه پروژه‌ها بهبود یافته و شهرها موظف به ارائه آمار پروژه‌های باقیمانده برای رفع مشکلات هستند.

در حوزه مسکن مهر، تأکید شد پروژه‌های باقیمانده به ویژه در پردیس در سه ماه پایانی سال تکمیل شوند.

ملکی همچنین بر تأمین سهمیه حدود هزار واحد مسکن استیجاری در شهرهای جدید طبق مصوبه شورای مسکن تأکید کرد و خواست موجودی شرکت‌های تابعه تا دهه فجر اعلام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد برای دهک‌های یک تا چهار با پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد، کمک مالی تا سقف یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید و واگذاری واحدها اختصاص یافته است.

ملکی به شهرها توصیه کرد از ظرفیت دستورالعمل‌ها برای تکمیل پروژه‌های با پیشرفت بالای ۷۰ درصد نیز استفاده کنند.

وی از تنظیم ۳ هزار و ۳۰۰ قرارداد در راستای طرح جوانی جمعیت خبر داد و هدف‌گذاری برای رسیدن به ۵ هزار واحد تا پایان سال را اعلام کرد.

معاون وزیر، آموزش نیروهای حقوقی و تشکیل کمیته فنی-حقوقی برای بررسی اسناد و لوایح مورد نیاز را ضروری دانست.

وی در پایان بر لزوم تسریع عملیات آماده‌سازی اراضی و تحویل پروژه‌ها به متقاضیان تأکید کرد.