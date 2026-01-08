به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فاطمه رستگار، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اظهار کرد: این مسابقات با شعار بازی‌های بومی، هویت ملی در قالب ۳۰ تیم از میان اعضای مراکز سیار روستایی به رقابت پرداختند که در پایان؛ از ۵ تیم راه یافته به مرحله نهایی، یک تیم به عنوان نماینده استان به مرحله مسابقات منطقه‌ای راه خواهد یافت.

علی اصغر محمدی، بخشدار بخش سیوان هم بازی‌های بومی محلی را میراث‌های اجتماعی و فرهنگی هر منطقه دانست و گفت: این بازی‌ها باهدف ایجاد روحیه نشاط در بین دانش‌آموزان و همکاری و کار گروهی برگزار می‌شود.

بازی‌های بومی محلی شامل: کلاو روان، تیلان، طناب کشی و قاچان است که در روستای محمود آباد بخش سیوان و با حضور دانش‌آموزان، اعضای کانون و والدین آنها برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم کلاو روان استان به مرحله منطقه‌ای معرفی شد و از تیم‌های برگزیده و اعضای کانون نیز، تقدیر به عمل آمد.