بصیرت این شهید و زمان شناسی دانشجوی تاریخ، سید حسین علم الهدی سبب شد در آغاز دفاع مقدس، به درستی موضع دشمن را شناسایی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ شهید سید حسین علم الهدی دانشجوی تاریخ دانشگاه مشهد از نخستین چهرههایی بود که در آغاز دفاع مقدس با درک و شناخت صحیح از دشمن، در میدان عمل و نبرد حضور یافت.
بصیرت این شهید و زمان شناسی او باعث شد تا در دوران حیات خود همواره با شجاعت و تحلیل درست در میدان مبارزه حضور پیدا کند.
علمالهدی در ۱۶ دی ۱۳۵۹، در منطقه هویزه به شهادت رسید و این روز در تقویم ملی کشور به نام شهدای دانشجو نامگذاری شده است.