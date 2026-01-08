به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سعید جلیلی صبح امروز از ناحیه صنعتی روستای «نگارخاتون» در فامنین و یکی از کارخانه‌های تولید قطعات کشاورزی در شهرک صنعتی بوعلی همدان بازدید کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را رفع موانع تولید و هموار کردن مسیر برای تولیدکنندگان دانست.

سعید جلیلی در مورد روستا‌های صنعتی هم گفت: اگر می‌خواهیم مسیر پیشرفت را پیش ببریم باید هر روستا را تبدیل به یک سلول جهش تولید کنیم.

پیچ و خم‌های اداری از مهمترین موانع تولید است که صنعتگران در این بازدید خواستار تسهیل آن شدند.