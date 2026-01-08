پخش زنده
امروز: -
با اجرای قانون تسهیل، شمار سر دفتران در کشور ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش گزینشگران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد گفت: به جمعیت هشت هزار و ۵۰۰ نفری کنونی، پنج هزار نفر سردفتر دار جدید افزوده شده است.
حسن بابایی افزود: برای اولین بار، سران دفاتر، سر دفتران و دفتر یاران در فرآیند تحقیقات وارد شدهاند و تحقیقات جامع و کاملی توسط گزینش گران استانی پیرامون آنها انجام شده است.
وی با اشاره به تفویض اختیار کامل فرآیند گزینش به استانها برای کاهش زمان انتظار، ادامه داد: هزینههای گزینش کاهش یافته و دیگر نیازی به آمدن افراد برای مصاحبه به تهران نیست؛ زیرا گزینش کاملا منطقه بندی و به استانها تفویض اختیار شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: میانگین زمانی تشکیل پرونده تا مرحله نهایی و بررسی پرونده گزینش جذب نیروی انسانی در این سازمان کاهش چشگیری یافته و معطلی پرونده در سازمان وجود ندارد و به حداقل رسیده است.
بابایی آمادگی کامل خود را برای همکاری با تیمهای بازرسی قوه قضائیه در حوزه گزینش اعلام و بر لزوم تسریع و فناورانه کردن فرآیندهای گزینش تأکید کرد و گفت: این سازمان میتواند در امر گزینش سایر بخشها با ارائه شاخصهای مهم، کمکرسان باشد.
وی افزود: برگزاری این همایش در مجاورت حرم امام رضا (ع)، مسیر آینده سازمان را «حرکت به سمت گزینش فناورانه و استفاده حداکثری از ظرفیتهای فناوری» است و برای حرکت به سمت فناوری، همه سازمانها باید به گزینش کمک کنند اگر هر سازمانی از اطلاعات خودش استفاده کند و یک اشتراک اطلاعاتی و دادهای را با بخش گزینش ایجاد کند، فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر گزینش فناورانه محقق میشود.
وی ادامه داد: دستگاههای ذیل قوه قضائیه اطلاعات ارزشمندی در اختیار دارند که برای برنامه همکاری با قوه قضائیه قرار گرفتهاند، همچنین طرح هایی با دولت تحت عنوان «جی-نِف» (انطباق اطلاعات مکانی اشخاص) در دست اجرا است که هدف آن ادغام و انطباق کد پستی و پلاکهای ثبتی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای به دست آوردن اطلاعات محلی و تحقیق درباره اشخاص خیلی به اطلاعات مکانی نیاز نیست؛ این اطلاعات مکانی را با توجه به پلاکهای ثبتی و کدپستی، در مواردی که نیاز به تحقیقات محلی است، در اختیار هسته های گزینش قرار میدهیم.
بابایی افزود: سه شاخص مهم در شناسایی افراد در دنیای امروز مطرح است: چه کسی، کجا و چه کاری انجام میدهد. سازمان ثبت احوال به طور معمول اطلاعات اشخاص را دارد، اما کجا و چه کاری انجام میدهد به تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک مربوط میشود.
وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به ثبت شرکتها با بیش از ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار مشخصه در این سازمان وجود دارد که منبع اطلاعات غنی برای بهدست آوردن اطلاعات صحیح از اشخاص است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ورود به فرآیند گزینش در حوزههای کارگزاریهای فنی و مهندسی املاک، برای اولین بار در نظام ثبتی، حوزه املاک در بخش صدور سند و تثبیت مالکیتها به سمت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و کارگزاران فنی و مهندسی پیش خواهد رفت که این افراد نیز نیازمند تشکیل پرونده گزینشی و انتخاب شایسته هستند.
او افزود: نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ میلیون زمین و ملک قولنامهای در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک است که باید به سند رسمی تبدیل شود لذا باید افراد صالحی در کارگزاری فنی و مهندسی انتخاب و جذب شوند.
بابایی اضافه کرد: مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک با وجود اینکه ۴۰ درصد از پستهایش بلاتصدی است، ۱۲ هزار نیروی انسانی دارد و حجم فعالیتها و تکالیف آن زیاد شده، اما سرآمد هستند به طوری که برای سه سال متوالی در نظرسنجی قوه قضائیه دستگاه برتر انتخاب شده و میزان رضایتمندی مردم ۸۰ درصد است.
معاون قوه قضائیه گفت: امیدوارم که همکاری خوبی با گزینش قوه قضائیه شکل گیرد تا بخشهای دیگر قوه، به ویژه در گزینش قضات و جذب نیروهای اداری، تقویت شوند.
مدیر کل هسته گزینش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گفت: از ۱۵ دی سال گذشته و سالروز صدور فرمان امام راحل مبنی بر شکل گیری هسته گزینش تا امروز سه هزار و ۳۳۰ پرونده گزینش در این سازمان بررسی شده که از بین آنها هزار و ۷۱۰ نفر به صورت نیروهای جدید الاستخدام جذب این سازمان شدهاند.
سالار عرفانی نسب افزود: در این مدت هزار و ۳۶۰ نفر از کارمندان مربوط به حوزه ایثارگران در این سازمان و ۲۶۰ نفر مربوط به حوزههای دیگر تبدیل وضعیت شدهاند، در بحث تایید صلاحیت دفتریاران و سردفتران، پرونده گزینشی ۱۸ هزار و ۹۳۳ نفر بررسی شده است که سه هزار و ۷۴۲ نفر مربوط به سال ۱۴۰۳ بوده است.
وی ادامه داد: زیرساخت های فناوری در مجموعه گزینش فراهم شده است به طوری که اکنون اکثر فرآیندهای گزینشی در قالب استفاده از فناوری انجام میگیرد، بویژه این سازمان به سامانه هیات مرکزی گزینش و هیات عالی گزینش وصل شده و همچنین بخش بایگانی این سازمان از حالت سنتی خارج و با هزینه ۱۰ میلیارد ریالی تجهیز شده است.
مدیر کل هسته گزینش قوه قضائیه نیز اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه گزینش عملکرد قابل دفاعی داشته است، گزینش فرصت مناسبی برای جذب بهترین نیروهایی در بدنه دستگاههای اجرایی است که برای کارآمدی نظام موثر هستند و تبلور و نمونه اخلاق و انصاف باشند لذا باید گزینش گران به نحوی عمل کنند که مسئولان سازمانها به نظراتشان اعتماد کنند.
علی نظری با اشاره به گزینش نیروهای پیمانی افزود: برای تمدید پیمان یا قرارداد چهار شرط شامل تامین اعتبار، عدم محکومیت کیفری موثر، داشتن امتیاز ارزشیابی بالای ۸۰ و تایید گزینش لازم است، اگر فردی کارایی لازم را نداشته و دارای فساد اخلاقی یا مالی است، بهتر است از طریق امتیازدهی عذر وی خواسته شود تا اینکه به هسته گزینش سپرده شود، نباید در برخی موارد همه بار را بر دوش هسته گزینش گذاشت.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: خداوند در قرآن کریم فرمان میدهد که رفتار و کردار و گفتار ما باید با عدل همراه باشد، اجرای عدالت برای همه لازم است، هر فردی در زندگی فردی و اجتماعی خود ملزم است عدالت را رعایت کند.
وی افزود: اگر نارضایتی وجود دارد به جهت تبعیضها است، تبعیض دلها را از هم جدا میکند، اما عدالت اختلافات را از بین میبرد، رفتار مبتنی بر عدل همبستگی ایجاد میکند و ظلم و تبعیض حکومتها را متزلزل میگرداند لذا عوامل دستگاه قضا نباید سهمی را در ایجاد نارضایتی ها داشته باشند و باید دستور خدا را در مورد عدالت اجرا کنند.