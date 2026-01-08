پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیین تجلیل از برترینهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان با حضور رئیس دانشگاه، معاون علمی و اعضای هیأت رئیسه، در محل دفتر ریاست این واحد دانشگاهی برگزار شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان در این مراسم با اشاره به جایگاه مطلوب این واحد در حوزه پژوهش گفت: حضور پژوهشگران این واحد در میان برترینها، نشاندهنده وضعیت مناسب دانشگاه در مقایسه با واحدهای بزرگتر است
پیمان داوری افزود: اگر نسبت تعداد دانشجو، اعضای هیأت علمی و امکانات در نظر گرفته شود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان از جایگاه پژوهشی قابل قبولی برخوردار است.
وی با بیان اینکه انتخاب پژوهشگران برتر بر اساس شاخصها و امتیازات مندرج در بخشنامههای پژوهشی انجام میشود، گفت: در فرآیند انتخاب، تلاش شد ضمن رعایت بازههای زمانی و جلوگیری از تکرار انتخابها، شایستهترین افراد معرفی شوند
معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان نیز در این آیین، گفت: فعالیتهای پژوهشی استادان نقش مهمی در ارتقای جایگاه علمی دانشگاه دارد
سیدناصر حجازی افزود: بر اساس ارزیابیهای انجامشده و بررسی شاخصهای پژوهشی در حوزههای مختلف، افراد و گروههایی که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف پژوهشی دانشگاه داشتهاند، برای تجلیل انتخاب شدند.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و تندیس از پیمان داوری بهعنوان فناور برتر واحد، مریم روستازاده بهعنوان دانشجوی برتر پژوهشی، سیدمحمدرضا داوودی بهعنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، محمدرضا دلوی بهعنوان پژوهشگر برتر جنوب استان اصفهان، گروه آموزشی مدیریت بهعنوان گروه برتر پژوهشی، گروه آموزشی پرستاری بهعنوان گروه برتر در برگزاری دورههای کوتاهمدت آموزشی و مرکز تحقیقات آسیبهای اجتماعی و فرهنگی بهعنوان مرکز تحقیقات برتر پژوهشی، تجلیل شد.