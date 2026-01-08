پخش زنده
کامیون حامل کیوی در ۲۵ کیلومتری محور قاین - بیرجند واژگون شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۱۰:۲۲ صبح امروز، با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی یک کامیون حامل کیوی که از آستارا به مرز ماهیرود در حال حرکت بود، در کیلومتر ۲۵ محور قاین به بیرجند واژگون شد.
سرهنگ کاظمی گفت: این حادثه هیچگونه تلفات جانی به همراه نداشت، اما جاده مسدود شد که از همان دقایق اولیه با حضور نیروهای پلیس راه، سازمان راهداری و دستگاههای امدادی و انتظامی بخشی از جاده بازگشایی و ترافیک به جریان افتاد و در نهایت پس از سه ساعت تلاش بی وقفه، مسیر به طور کامل بازگشایی شد.
به گفته وی کارشناسان پلیس راه علت حادثه را عدم توجه راننده به جلو به دلیل خستگی و خواب آلودگی تشخیص دادند.