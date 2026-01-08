به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ هفتادوهشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شورا‌های اسلامی مراکز استان‌های کشور در روز‌های چهارشنبه ۱۷ و پنج‌شنبه ۱۸ دی با رویکرد «شورا‌ها محور حکمرانی محلی، شهر‌ها مسیر پیشرفت پایدار» به میزبانی بوشهر برگزار شد.

رئیس شواری شهر تهران در آیین پایانی این اجلاسیه به خبرنگار صداوسیما گفت: نقش شورا‌ها در اداره شهر‌ها و روستا به خوبی روشن و یک واقعیت است.

مهدی چمران افزود: برخورد مستقیم و سنگر اولی که با مردم ارتباط دارد شورا‌ها و شهرداری‌ها هستند و از آغاز تا پایان شب و عمر با شورا و شهرداری و کار‌های آن سروکار دارند.

او اضافه کرد: اگر شورا‌ها و شهرداری‌ها بتوانند رضایتمندی و آسایش مردم را هم از نظر فیزیکی و هم روانی و معنوی فراهم کنند، خدمت بزرگی کرده‌اند؛ زیرا رضایت مندی عمومی در جامعه امروز ما حرف بلندی می‌زند و جایگاه بالایی دارد.

چمران بیان کرد: برگزاری این نشست‌ها برای این است که بتوانیم تنظیم کنیم که چگونه این خدمات به مردم بهتر انجام شود؛ هم با روش بهتر، هم امکانات بهتری و هم با هزینه‌های کمتر و خدمات فراوان تری؛ باید در این نشست‌ها و هماهنگی‌ها این موارد را تنظیم کنیم تا در شورا‌ها آن را اجرا کنیم یا با دولت و مجلس مطرح کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر هم در این آیین شورا‌ها را فرصتی فوق‌العاده و مؤلفه‌ای واقعی برای قدرت نظام برشمرد و بر مردم‌محوری، اولویت‌بندی مشکلات معیشتی و تدوین نقشه راه علمی تأکیدکرد.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با اشاره به جایگاه شورا‌ها در نظام جمهوری اسلامی، آنها را یک فرصت فوق‌العاده ارزشمند و یک نحوه حکمرانی مردم به مردم دانست.

او تأکید کرد: شورای اسلامی یک فرصت فوق‌العاده ارزشمند در طول انقلاب اسلامی ایران به مردم عزیز است، این یک فرصت فوق‌العاده‌ای است که اساس قانون اساسی به مردم عزیز داده شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با هشدار نسبت به تبدیل شدن این فرصت به برنامه‌های کم‌اثر، گفت: اگر این فرصت تبدیل شود به برنامه‌هایی که در زندگی مردم نقش ندارد یا کم‌نقش است، ما از این فرصت استفاده نکردیم؛ شورا‌ها یکی از مؤلفه‌های واقعی قدرت برای نظام جمهوری اسلامی است.

او خطاب به اعضای شورا‌ها افزود: شورا‌ها از مردم هستند، باید با مردم باشند، باید مردم رو دید و اولویت نخست را توجه به مشکلات معیشتی مردم دانست.

آیت‌الله صفایی بوشهری نقش شورا‌ها و شهرداری‌ها را فراتر از امور فیزیکی شهر‌ها برشمرد و گفت: شورا‌ها شهرداری‌ها دهیاری‌ها متکفل امور تنها ساخت جغرافیایی و مهندسی فیزیک شهر‌ها و روستا تنها نیستند. باید روی زندگی و معیشت مردم برنامه‌ریزی کنیم.

امام جمعه بوشهر راه حل اصلی را در برنامه‌ریزی کلان و علمی دانست و از مسئولان خواست که برای استان‌ها سند چشم انداز نوشته شود، نقشه راه با مشورت دقیق کارشناسان فنی تدوین شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری اضافه کرد: شورا‌ها باید زنده، متفکر، دانش بنیان با نظارت قوی و مدیریت عالیه در خدمت مردم باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با یادآوری حساسیت شرایط جهانی و نقش ایران، از مسئولان خواست تا با وحدت و نفی منافع شخصی، تمام همت خود را برای خدمت به مردم به‌کار گیرند و توصیه کرد: شما بین مردم باشید، مساجد بروید، هیئات مذهبی بروید، بازار بروید و حل مشکلات مردم را به عنوان بزرگ‌ترین کارنامه برای خود بدانید.

او افزود: فرصت شورا‌ها باید با نگاهی مردم‌محور، علمی و جهادی، به خدمتی تبدیل شود که اولویت آن، رفع ملموس مشکلات معیشتی و ترسیم آینده‌ای توسعه‌یافته برای استان است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین بر لزوم نگاه خدایی، وحدت رویه و اقدام عملی برای حل مشکلات تأکید کرد.

جعفر پورکبگانی با اشاره به موضوع بنزین و نیروگاه‌ها گفت: در جلسه خصوصی با رئیس‌جمهور گفتم چرا بنزین را وارد می‌کنیم و از APG خارج می‌کنیم؟ آمار و ارقام مازاد و مصرف را داریم و کسی نمی‌تواند منکر آن شود.

او افزود: در تابستان گذشته شش نیروگاه تولید برق ما به دلیل حکم قطعی سازمان محیط زیست از مدار خارج شد که کار درستی بود، اما در دنیا از مازاد استفاده نمی‌کنیم.

پورکبگانی به ظرفیت‌های داخلی اشاره کرد و گفت: امروز در بوشهر شرکت دانش‌بنیانی داریم که می‌تواند گوگل استلا (ایده‌ای) ارائه دهد و در منطقه تأثیرگذار باشد.

نماینده مردم بوشهر افزود: من به عنوان نماینده مجلس، اگر تریبون را روشن کنم و مطلبی بگویم که برای جامعه مشکل‌ساز شود، در جایگاه خودم قرار نگرفته‌ام. حضرت آقا فرمودند: قابلیت رسانه‌ای را رعایت کنید. اگر هر کس در جایگاه خود قرار بگیرد، این اتفاقات نمی‌افتد.

پورکبگانی بر لزوم تمرکز بر توان داخلی، اصلاح مدیریت در بخش‌های انرژی و رسانه، و بازگشت به نگاه ارزش‌محور و وحدت‌آفرین به عنوان کلید حل مشکلات کنونی کشور تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر هم در این آیین گفت: حل تعارض دستگاه‌های اجرایی، گام بلند به سوی حکمرانی مطلوب شهری است.

شاهپور رجایی بیان کرد: شوراها، مصداق بارز مشارکت در حکمرانی هستند.

رجایی با استناد به شعار‌های مطرح شده برای نشست، حکمرانی مطلوب را متکی بر سه اصل «پاسخگویی، شفافیت و مشارکت» دانست و افزود: واقعاً یکی از مصادیق بارز مشارکت در حکمرانی، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی و استانی، را می‌توان در شورا‌های اسلامی جست‌و‌جو کرد، شورا‌هایی که به نمایندگی از مردم، هم در تصویب مقررات برای شهرداری‌ها نقش دارند و هم بر عملکرد آنها نظارت می‌کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر، شعار دیگر نشست یعنی «پیشرفت و توسعه پایدار» را دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی برشمرد و تاکید کرد: اگر این اصول را در بررسی لوایح و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها مدنظر قرار دهیم، قطعاً به توفیق خواهیم رسید.

رجایی با بیان این‌که بخشی از مشکلات کنونی در مدیریت شهری ناشی از نبود قوانین نیست، اضافه کرد: فقط نبود قوانین و مقررات نیست، گاهی تعارضاتی که بین دستگاه‌ها وجود دارد، باور کنید تعارض منافع است و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

معاون استاندار بوشهر کمیسیون ماده پنج (بررسی طرح‌های تفصیلی) را به‌عنوان مثال‌هایی از این تعارضات عنوان کرد و گفت: یک طرف وزارت راه و شهرسازی است که طرح جامع و تفصیلی را انجام می‌دهد و شهرداری‌ها رویکرد دیگری دارند، اگر تعارض بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور (شهرداری‌ها) را برطرف کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات شهرداری‌ها حل می‌شود.

او از تشکیل کارگروه‌های مشترک با وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور خبر داد و افزود: قرار بر این شد که کارگروه‌های مشترکی تشکیل شود تا بخش قابل توجهی از مسائل شهر‌ها که عمدتاً ناشی از تفسیر‌های مختلف از قوانین موجود است، حل و فصل شود.

او خواستار تمرکز بر تکمیل این طرح‌ها و جلوگیری از شروع طرح‌های جدید، جز در موارد ضروری شد.

رئیس شورای شهر بوشهر در این آیین گفت: این اجلاس در دوره‌های گوناگون محفلی برای هم‌گرایی میان شوار‌های شهر‌ها است که دارای مسائل مشترک هستند و پیچیدگی موضوعات شهری می‌طلبد که با یک صدای واحد همه شهر‌ها کنار هم باشند و در سطح ملی در مجلس و دولت مسائل را پیگیری کنند.

ایمان زندی‌نیا افزود: این هم‌گرایی که در این نشست‌ها به وجود می‌آید، در کمیسیون‌ها تخصصی که داشتیم جمع‌بندی می‌شود و در بیانیه پایانی آورده می‌شود تا از راه دولت و مجلس منتقل و پیگیری شوند.

او تأکید کرد که مواردی که در دستورکار قرار می‌گیرد برای این است که مشکلات شهری حل شود و وضعیت زندگی در شهر‌ها بهبود یابد.