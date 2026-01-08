لایروبی بیش از ۷۰۰ کیلومتر کانال و تاسیسات در البرز
از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۷۰۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب شهری استان البرز شستوشو و لایروبی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از اجرای عملیات شستوشو و لایروبی بیش از ۷۰۰ هزار متر از شبکه فاضلاب شهری طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد.
حمیدرضا نامداری گفت: طی مدت زمان مذکور، بیش از ۷۰۳ هزار متر از شبکه فاضلاب شهری استان شستوشو و لایروبی شده که این اقدام نقش مؤثری در بهبود عملکرد شبکه، پیشگیری از انسدادها و حفظ و ارتقای بهداشت عمومی و محیط زیست داشته است.
وی در ادامه افزود: بهمنظور پایش فنی خطوط و شناسایی نقاط آسیبپذیر، بیش از ۸۰ هزار متر از شبکه فاضلاب، ویدئومتری و بیش از یک هزار و ۸۶۰ متر از شبکه فرسوده فاضلاب نیز بازسازی و نوسازی شده است.