به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از اجرای عملیات شست‌وشو و لایروبی بیش از ۷۰۰ هزار متر از شبکه فاضلاب شهری طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

حمیدرضا نامداری گفت: طی مدت زمان مذکور، بیش از ۷۰۳ هزار متر از شبکه فاضلاب شهری استان شست‌وشو و لایروبی شده که این اقدام نقش مؤثری در بهبود عملکرد شبکه، پیشگیری از انسداد‌ها و حفظ و ارتقای بهداشت عمومی و محیط زیست داشته است.

وی در ادامه افزود: به‌منظور پایش فنی خطوط و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، بیش از ۸۰ هزار متر از شبکه فاضلاب، ویدئومتری و بیش از یک هزار و ۸۶۰ متر از شبکه فرسوده فاضلاب نیز بازسازی و نوسازی شده است.