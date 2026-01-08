پخش زنده
بر اساس صدور هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی از عصر فردا جمعه، استان در دامنه فعالیت سامانه بارشی جدید قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: بارشهای این سامانه اغلب در نیمه غربی و مناطق جنوبی استان رخ خواهد داد و با توجه به میزان بارشها سبب مشکلات تردد و انسداد راههای بین شهری و روستایی خواهد شد.
امیدی راد اظهار داشت: در این مدت در برخی نقاط استان مه و غبار صبحگاهی و در ارتفاعات نیز احتمال کولاک برف و خطر سقوط بهمن در دامنههای برفگیر استان پیشبینی میشود.
از لحاظ دما در سه روز آینده روند افزایشی بوده و دماهای شبانه و صبحگاهی حدود چهار تا ۶ درجه افزایش مییابد.