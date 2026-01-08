به‌منظور گسترش فرهنگ بصیرت، اخلاق و تربیت اسلامی بین اعضای بسیج، جشنواره صالحین با حضور جمعی از مسئولان، مربیان و فعالان فرهنگی در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خیلج فارس، نماینده ولی فقیه در هرمزگان دراین مراسم گفت: شبکه تربیتی صالحین عاملی در ارتقای اخلاق، معنویت و باور‌های دینی جوانان است و این شبکه تربیتی، با آموزش اخلاق، آموزه‌های اعتقادی و روش زندگی پیشوایان معصوم، جوانان را با زندگی هدفمند آشنا می‌کند.

آیت الله محمد عبادی زاده با اشاره به اینکه شبکه تربیتی صالحین در تلاش است همان مسیر تربیت انسان‌های مؤمن، انقلابی، پای کار، معنویت‌گرا، اخلاق‌مدار و عدالت‌خواه را دنبال کند، افزود: اسلام بر پایه دین و دانش استوار است.

در این مراسم لوح سپاس و جوایزی به ۷۰ منتخب صالحین که در حوزه‌های اخلاق، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی عملکرد برجسته‌ای داشتند، اهدا شد.